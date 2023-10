Skandal w Warszawie. Kontrowersyjny transparent

Marsz, który przeszedł ulicami stolicy, zgromadził tłumy ludzi, którzy wyrażali swoje niezadowolenie z sytuacji na Bliskim Wschodzie. Wśród manifestantów dominowały flagi Palestyny oraz liczne transparenty z hasłami takimi jak: "Stop ludobójstwu Palestyńczyków", "Wolna Palestyna", "From the river to the sea, Palestine will be free" (Od rzeki do morza, Palestyna będzie wolna), "To, co dzieje się w Palestynie, to jest ludobójstwo i masowe zniszczenie, i jesteśmy tego naocznymi świadkami na żywo".