Sensacyjne odkrycie na najbardziej odizolowanej wyspie świata. Moai na suchym dnie jeziora

Na chilijskiej Rapa Nui, powszechnie znanej jako Wyspa Wielkanocna, odkryto kolejny monolityczny posąg moai. Nagranie z tego wydarzenia udostępniła agencja Associated Press. Moai, czyli ludzka figura wyrzeźbiona wieki temu temu przez mieszkańców Rapa Nui została odkryta na dnie wyschniętego jeziora i szacuje się, że jest wyrzeźbiona ze skał z wulkanu Rano Raraku. To pierwsze odkrycie w tym miejscu, dlatego badacze liczą na kolejne. Salvador Atan Hito, wiceszef społeczności Ma'u Henua, powiedział, że odkrycie jest "ważne", ponieważ stanowi kawał wielkiej historii dla ludzi Rapa Nui. - Ważne jest to, co widzimy dzisiaj, ponieważ jest to również część naszej własnej historii jako ludzi Rapa Nui - przekazał Hito. Na Wyspie Wielkanocnej znajduje się kilkadziesiąt takich posągów. Uważa się, że monolityczne posągi moai zostały wyrzeźbione w latach 1000-1600 n.e. Obecnie na Wyspie Wielkanocnej jest ich ok. 1000. Natomiast pierwszymi mieszkańcami tej wyspy byli żeglarze z Polinezji Środkowej, którzy na miejscu stopniowo tworzyli własną kulturę.