Sensacyjne informacje o Kim Dzong Unie. Wywiad ujawnia

W mediach pojawiły się spekulacje, czy Kim Dzu Ae jest szykowana do roli potencjalnej następczyni Kim Dzong Una. Południowokoreański minister ds. zjednoczenia Kwong Jung Se, który zajmuje się sprawami Korei Płn., oświadczył jednak pod koniec lutego, że jest jeszcze "nieco za wcześnie", by to ocenić.