Seksafera z Niesiołowskim. Wyciekły zeznania prostytutek

Nie milkną echa zarzutów ws. afery, którą służby wiążą ze Stefanem Niesiołowskim. Nagrania wideo i zapis rozmów telefonicznych to nie wszystko. Z prokuratury wyciekły zeznania prostytutek, z którymi - zdaniem śledczych - miał spotykać się polityk opozycji.

"On by non stop to robił, jakby mógł"

Przedsiębiorców, którzy mieli spełniać zachcianki polityka, wybujałe potrzeby parlamentarzysty z czasem zaczęły irytować. Wirtualna Polska dotarła do nagranych przez służby rozmów. Co na nich słychać? Przesadza, kur… Przesadza no, kur… Bez przesady, ja pierd… On to kur…, by non stop to robił, jakby mógł - irytował się jeden z biznesmenów. - Ale jaki on jurny jest, nie? - odpowiadał drugi.