Seksafera. Jest wniosek o uchylenie immunitetu Stefanowi Niesiołowskiemu

Do Sejmu wpłynął wniosek prokuratury o wyrażenie zgody na uchylenie immunitetu posłowi PSL-UED Stefanowi Niesiołowskiemu. Jest opiniowany przez służby prawne Kancelarii Sejmu.

- Jeżeli dokument będzie spełniał wymogi formalne, zostanie przekazany do komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych, a o treści wniosku zostanie także zawiadomiony poseł nim objęty - poinformował dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka.

"Bogdan W. i Wojciech K. umawiali kobiety na spotkania ze Stefanem Niesiołowskim, organizowali miejsca, w których dochodziło do zbliżeń, organizowali transport dla kobiet i wypłacali im wynagrodzenie za usługi seksualne na rzecz posła. Do takich zdarzeń doszło co najmniej trzydziestokrotnie" - podawała w komunikacie Prokuratura Krajowa.