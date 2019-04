Seks-skandal z politykiem PiS? Agent CBA domaga się ujawnienia tych dowodów

Wirtualna Polska dotarła do zawiadomienia oficera CBA Wojciecha J. do prokuratury, w sprawie niedopełnienia obowiązków przez szefa CBA Ernesta Bejdę. W tle jest zaginiona płyta z nagraniem jednego z czołowych polityków PiS, który miał uprawiać seks z nieletnią Ukrainką. W dokumencie pada jego nazwisko.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa trafiło do Prokuratora Generalnego, premiera Mateusza Morawieckiego i sejmowej komisji do spraw służb specjalnych. Złożyła je, w imieniu Wojciecha J., mecenas Beata Bosak – Kruczek. Jej zdaniem, zarówno szef CBA Ernest Bejda oraz dyrektor Biura Kadr w CBA Jarosław Wrzoskowicz "działali na szkodę interesu publicznego poprzez niepowiadomienie właściwych organów o zgłoszonych nieprawidłowościach oraz wpływając na funkcjonariusza, by zaprzeczył tym nieprawidłowościom, zamiast je rzetelnie wyjaśnić”.