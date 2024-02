Seks bez zgody to gwałt. Projekt zmian w kodeksie już w Sejmie

Posłanki koalicji rządzącej przedstawiły projekt nowelizacji Kodeksu karnego, dążący do fundamentalnej zmiany definicji gwałtu zgodnie z Konwencją Stambulską. Obecnie obowiązujący artykuł 197 K.k. definiuje gwałt jako doprowadzenie do obcowania płciowego za pomocą przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, co skutkuje karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.