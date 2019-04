Sekrety domu Wałęsów. Danuta i Jarosław o problemach b. prezydenta

Mieszkamy razem, ale żyjemy obok siebie - tak ostatni okres we wspólnym domu widzi Danuta Wałęsa, żona byłego prezydenta. Jej syn Jarosław w rozmowie z "Newsweekiem" dodaje, że to matka od zawsze trzymała całą rodzinę razem.

Polityka od zawsze była w ich domu najważniejsza i teraz nie jest inaczej: Lech Wałęsa niemal cały czas chodzi w koszulce z napisem "Konstytucja". - Jak założył tę koszulkę, to ją zdejmie pewnie dopiero, jak PiS upadnie - mówi "Newsweekowi" żona byłego przywódcy antykomunistycznej "Solidarności". Zdradza też, że Wałęsa ma kilka różnych wzorów tych koszul: m.in. z golfem.

Danuta Wałęsa skarży się, że jej mąż każdą wolną chwilę spędza w internecie i nie może teraz do niego "dotrzeć". - O 8.15 wyjeżdża do biura, wraca na 13, je obiad i idzie do gabinetu - wyjaśnia.