Lech Wałęsa: "Ja mam swoje UFO, mój punkt widzenia"

- Ktoś mówi: czy Wałęsa odleciał? Jeśli ktoś odleciał, to wy z waszą głupotą, w waszym nędznym kłamstwie i oszustwie - odpowiada Lech Wałęsa swoim adwersarzom w filmie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Lech Wałęsa na spotkaniu Klubu Obywatelskiego (East News, Fot: Grzegorz Bukała)

Dokładnie tydzień temu były prezydent Lech Wałęsa spotkał się z mieszkańcami Krosna. W swoim wystąpieniu przedstawił wizję apokalipsy, w której Ziemia zostaje zniszczona przez kosmitów. Jego słowa wywołały burzę w prawicowych mediach.

W niedzielę były prezydent odniósł się do krytycznych komentarzy prawicowych publicystów. Zamieścił na Facebooku film, w którym [ broni swojego zdania i apeluje ] (https://wiadomosci.wp.pl/lech-walesa-reaguje-na-kolejne-zarzuty-w-ipn-sfalszowano-teczki-6361780169500801a){:external}do mieszkańców Krosna, aby go bronili.

"Ludzie z Krosna, biorę was na świadków. Byłem u was w zeszłą niedzielę, przyjęliście mnie wspaniale. Była ponad godzinna rozmowa z wami, było was między trzysta a pięćset osób, bo więcej się nie mieściło w tej sali. I popatrzcie, co moi wrogowie z tego zrobili, co za komentarze. Między wami, jak pamiętacie, był jeden prowokator, który ni z gruszki ni z pietruszki poruszył sprawę Bolka. Sala, gdyby nie moje zachowanie, wyniosłaby go razem z futryną. Ale ja tak układałem spotkanie, by do tego nie doszło. Wygwizdaliście go, wybuczeliście, nie pozwoliliście mu głupot opowiadać" - mówi Lech Wałęsa.

"Jeśli ktoś odleciał, to wy"

"Zobaczcie, co oni z tego zrobili, co wyciągnęli z tego spotkania, np. UFO. Nawet jakiś profesor się wypowiada. Panie profesorze, ja mam swoje UFO, mój punkt widzenia, nienaukowy, nieksiążkowy, tylko mój. I ja go przy okazji pewnych zdarzeń jako mój, jako moje UFO, przedstawiłem. A jak wielu się wymądrza teraz! Ktoś mówi: czy odleciał Wałęsa? Jeśli ktoś odleciał, to wy z waszą głupotą, w waszym nędznym kłamstwie i oszustwie. I jeden człowiek, prowokator, jest dla was ważniejszy niż sprawa Polski, niż piękna rozmowa z ludźmi z Krosna" - skarży się były prezydent.

Na koniec Wałęsa zwraca się z apelem do mieszkańców, którzy byli na tamtym spotkaniu: "Ludzie z Krosna, odpowiedzcie tym cymbałom, odpowiedzcie tym prowokatorom, którzy nie potrafią korzystać z wolności słowa, tylko oszukiwać, brać pieniądze i newsy robić. Obrzydliwe to jest".

Były prezydent zapowiada również, że w formie filmów będzie odpowiadał na zarzuty przeciwników "Postanowiłem na wszystkie te wasze wygłupy, wszystkie kłamstwa, odpowiadać świadkami, dokumentami i dowodami, by wykazać, jak kilku z was jest nędznikami, oszustami, kłamcami. Oglądajcie moje następne odcinki".

Spotkanie w Krośnie

Na spotkaniu z mieszkańcami Podkarpacia Lech Wałęsa przestrzegał przed tym, ze Ziemia może być zniszczona przez "wyższą cywilizację". Jego wypowiedź udostępnił m.in. portal terazkrosno.pl.

- Niektórzy mówią, że już pięć razy, czy cztery razy była taka cywilizacja jak nasza (...). I dochodziła do tego samego błędu, co my. Nie potrafili się porozumieć. I ktoś podobny do Putina przycisnął atom, spalił nas wszystkich - mówił Wałęsa.

Były prezydent przedstawił też inną wersję wydarzeń: - Trzecia wersja jest taka, że na innych galaktykach są trzy poziomy rozwoju intelektualnego. My jesteśmy najniżej. Im wyższa cywilizacja, przyjeżdża UFO i przygląda się 'Co oni tu wyprawiają?'. Jak zagrozimy destabilizacją, to oni nam przeszkodzą, trzasną na pół, Ziemia się zwinie, wszystkich nas zgniecie, przytrzymają nas 5 tys. lat. Przyślą nam Adama i Ewę i od nowa będziemy budować do tego momentu, w którym dzisiaj jesteśmy. To też musimy brać pod uwagę - twierdził Wałęsa.