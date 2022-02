Sekretarz stanu USA: sytuacja na Ukrainie przebiega według scenariusza

Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken odniósł się w niedzielę do napływających wciąż informacjach o możliwej eskalacji kryzysu na Ukrainie. - Z pewnością wygląda na to, że dzieje się wszystko, o czym mówiliśmy, że prawdopodobnie stanie się w ramach przygotowań do inwazji. Widzimy operacje pod fałszywą flagą we wschodniej Ukrainie, fabrykację prowokacji i usprawiedliwień do wejścia - powiedział Blinken w rozmowie z telewizją NBC, odnosząc się do swojego wystąpienia przed Radą Bezpieczeństwa ONZ, w którym wymienił kroki, które Rosja zamierza podjąć przed inwazją na Ukrainę.