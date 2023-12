Sejm. Harmonogram posiedzenia. Jaki jest porządek dzienny najbliższych obrad?

Jak po spotkaniu z Marszałkiem Sejmu przekazał natomiast lider PO Donald Tusk, "jeśli obrady przedłużą się, to będziemy kończyli ten proces 12 grudnia (...). Także spodziewajcie się państwo wyboru nowego rządu 11 grudnia, a jeśli czas na to nie pozwoli - 12 grudnia exposé nowego premiera, a zaprzysiężenie zakładamy 13 grudnia". Oznacza to, że kolejne posiedzenia Sejmu mogą mieć miejsce na początku drugiej dekady grudnia.