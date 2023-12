Posłowie zmienią regulamin Sejmu. Tuż przed powołaniem rządu Donalda Tuska

Serwis RMF24 zwraca jednak uwagę, że procedura ta nigdy nie była stosowana i jest już dość anachroniczna. W zapisach regulaminu można bowiem znaleźć stwierdzenie, że "Sejm wybiera prezesa Rady Ministrów w głosowaniu imiennym". Co to oznacza? Że wyczytani posłowie po kolei podchodzą do urny i wrzucają do niej karty podpisane imieniem i nazwiskiem posła.