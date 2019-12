Sejm. Adam Bodnar ostro o ustawie PiS. "To prosta droga do polexitu"

- Mam wrażenie, że wprowadzane zmiany w sądownictwie nie tylko nie poprawiają jego stanu, ale wręcz go pogarszają - mówił Adam Bodnar w Sejmie. Rzecznik Praw Obywatelskich ostro skrytykował ustawę PiS ws. sędziów.

- Z różnych powodów i za pomocą różnych środków prawnych prawo do niezależnego sądu jest w Polsce podważane od co najmniej 4 lat. W tym czasie doczekaliśmy się licznych, krytycznych uwag ze strony ONZ, Rady Europy, OBWE czy UE. Czterokrotnie w sprawie różnych reform wypowiadał się TSUE – mówił w trakcie II czytania ustawy dyscyplinującej sędziów Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

- Wszelkie zakłócenia, jeśli chodzi o gwarancję prawa do sądu, będą miały wpływ na respektowanie zasady wzajemnego zaufania, jeśli chodzi o funkcjonowanie systemów sądowych państw członkowskich UE - dodał RPO.

- Powinniśmy oczekiwać działań zgodnych z porządkiem konstytucyjnym, a obserwujemy debatę nad ustawą pogłębiającą kryzys - podkreślił Bodnar. Według niego "wprowadzone w nocy poprawki nie naprawiają ustawy". - Co więcej, wręcz pogarszają sytuację. Mam wrażenie, że niektóre z nich nie były konsultowane nawet z zainteresowanymi podmiotami, bo trudno się tego spodziewać między 22 a 5 nad ranem – mówił Bodnar.

- To prosta droga do Polexit, do wyjścia Polski z Unii Europejskiej - zaznaczył na koniec RPO.