Sędziowie TS napisali do Manowskiej. Wzywają do przestrzegania prawa

W podsumowaniu pisma sędziowie skrytykowali też wezwanie Manowskiej do złożenia uzasadnienia do proponowanych zmian, a także wprowadzenie metody korespondencyjnych konsultacji takich zmian z innymi sędziami TS. Ich zdaniem, to oczekiwanie nie znajduje "żadnego oparcia w przepisach obecnego regulaminu czy ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu, a zatem poczytujemy to jako kolejną próbę obstrukcji prac Trybunału".