Małgorzata Manowska podjęła decyzję. "Próba zablokowania zmian"

Sześcioro sędziów Trybunału Stanu wysłało wniosek do prezes Trybunału o zwołanie posiedzenia. Wszystko dlatego, że chcieliby zmienić obowiązujący regulamin TS. Zapisy tego regulaminu dają jednak Małgorzacie Manowskiej wyłączne prawo do decydowania w sprawie zwoływania posiedzeń. Właśnie na tej podstawie Manowska odmówiła. Co trzeba zaznaczyć, powołała się dokładnie na te przepisy, które sędziowie TS chcieliby zmienić.