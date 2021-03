Sędzie Tuleya siłą doprowadzony do prokuratury? Do SN wpłynął wniosek

Igor Tuleya może zostać zatrzymany i siłą doprowadzony do prokuratury w celu postawienie mu zarzutów i przesłuchania go w charakterze podejrzanego. Wniosek w tej sprawie złożyła Prokuratura Krajowego o Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W poniedziałek poinformowano, że wpłynął on do izby.