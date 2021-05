Sebastian Kaleta oburzony. Tak skomentował słowa sędziego Włodzimierza Wróbla

- Trybunał Sprawiedliwości UE powinien orzec, że polskie ustawodawstwo dotyczące systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej - przekazał w czwartek rzecznik TSUE Ewgeni Tanczew. - Mamy już autorytaryzm, ma nowoczesną postać i twarz - stwierdził następnie w rozmowie z TVN24 sędzia Włodzimierz Wróbel. Co na to wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta? - To dowód na to, że kłamstwa wobec Polski wynoszone za granicę tworzą taką atmosferę wobec Polski, że ten establishment prawniczy szuka okazji, żeby Polskę krytykować, żeby wydawać wyroki, że w Polsce jest źle, że Polskę trzeba stawiać do narożnika i podawać jako zły przykład. To jest właśnie metoda "ulica i zagranica" - skomentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Mówienie, że Polska jest państwem autorytarnym? Państwem autorytarnym jest Rosja, gdzie przedstawiciel opozycji gnije w więzieniu - podkreślił Kaleta.

