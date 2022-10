Schrony w Polsce. Rząd zezwoli na budowanie przydomowych schronów

Zmiany w Prawie budowlanym. Co jeszcze obejmują?

Uproszczenie przepisów prawa budowlanego dotyczyć ma także innych obiektów, m.in. budowy domów powyżej 70 metrów kwadratowych. Jak podaje PAP zgodnie z projektem, budowa domu jednorodzinnego powyżej 70 mkw. będzie możliwa na podstawie uproszczonej procedury (tak jak ma to obecnie miejsce w przypadku domów do 70 mkw.), czyli na podstawie zgłoszenia, bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Będzie musiał to być budynek o nie więcej niż dwóch kondygnacjach, wybudowany na własne potrzeby. W odniesieniu do budynków powyżej 70 mkw. pozostanie natomiast obowiązek ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy.