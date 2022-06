W Polsce schrony na wypadek wojny tylko dla 3 proc. społeczeństwa. Jest województwo bez ani jednego schronu

- To, co zawsze było problemem, nie tylko w ochronie ludności, to są pieniądze i to będzie uregulowane w tej ustawie. Zaproponowaliśmy fundusz, który będzie powiązany z PKB, to będzie promil rocznie. Te pieniądze będą mogły być oszczędzane, odkładane w formie skarbonki po zakończeniu roku budżetowego. Pieniądze mają służyć na odbudowę m.in. po klęskach żywiołowych, ale również inwestowanie w urządzenia, które mogą służyć do ochrony ludności. Zdajemy sobie sprawę, że samorządy nie będą budowały schronów – mówił wiceszef MSWiA.