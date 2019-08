Schetyna "zniknięty". Lider opozycji do sprowadzenia Kuchcińskiego na ziemię oddelegował partyjne jastrzębie

Podczas gdy PiS mierzy się z największym od miesięcy kryzysem wizerunkowym w związku z lotami Marka Kuchcińskiego i jego dymisją z funkcji marszałka Sejmu, lider opozycji Grzegorz Schetyna układa wyborcze listy i znika z "radarów" opinii publicznej.

Lider PO Grzegorz Schetyna na festiwalu Pol'and'Rock. (Twitter, Fot: Grzegorz Schetyna)

Od kilku tygodni obóz władzy jest w defensywie. Wszystko to przez ujawnioną przez posła PO Sławomira Nitrasa tzw. aferę samolotową. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński został zmuszony przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do odejścia.

I ta sprawa niewątpliwie jest największym kryzysem politycznym, jaki trapi dziś – na starcie najważniejszej kampanii od lat – obóz Zjednoczonej Prawicy.

Co robi w tym czasie Grzegorz Schetyna? Takie pytanie zadają sobie dziennikarze, parlamentarzyści, komentatorzy i analitycy sceny politycznej. Naturalnym byłoby bowiem – twierdzą wyżej wymienieni – gdyby to lider opozycji zbierał "żniwo sukcesu" Platformy Obywatelskiej w tej sprawie. Tymczasem Schetyna zniknął z "radarów". Nie widać go w kampanii, unika mediów. Postanowił się nie udzielać.

I nie jest tak, że – plotkowali niektórzy – lider Koalicji Obywatelskiej wyjechał na urlop. Przewodniczący Platformy jeździ do swojego regionu – na Dolny Śląsk – oraz siedzi w biurze krajowym partii i układa listy wyborcze. A także koordynuje działania struktur partyjnych, zawiadując szefami regionów PO.

– Typowy Grzegorz: ryba w wodzie na zapleczu, postanowił się dać wykazać młodym wilkom – komentują jego koledzy z partii.

– Układa się z regionami, kandydatami, szefami struktur lokalnych. Robi to z centrali partii na Wiejskiej albo z Dolnego Śląska, gdzie mieszka. Cały czas dopinane są listy wyborcze. Nie można robić wszystkiego naraz, nie można bywać w mediach, robić konferencje i jeszcze trzymać partię za ryj – mówi nam ważny polityk Platformy Obywatelskiej.

– Celowo wypchnął młodych do nap....nia się z PiS-em – dodaje obrazowo inny z posłów tej partii.

Kolejny: – Uznał, że temat lotów Kuchcińskiego to samograj i nie musi dodatkowo nadawać temu rangi twarzą lidera. Schetyna uważa, że PiS sam się tym zaj...e. Pozwolił robić show i pracować innym.

Ci "inni" to polityczne jastrzębie Platformy: Sławomir Nitras, Cezary Tomczyk. A także bliscy współpracownicy Schetyny: Mariusz Witczak, Marcin Kierwiński czy Robert Kropiwnicki.

To oni stawiają się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z interwencjami poselskimi i zdobywają nowe dokumenty ws. lotów rodzinnych Kuchcińskiego. To oni wywierają presję na Kancelarię Sejmu, by służby prasowe marszałka – skompromitowane dla wielu – dzieliły się tym, do czego zobowiązywuje ich urząd, czyli przedstawianiem pełnej informacji na temat skali wykorzystywania przez Kuchcińskiego rządowych odrzutowców.

"Kryzys jak ja pier..., a szefa nie ma"

Nie wszyscy są jednak z takiego obrotu spraw zadowoleni. Jeden ze starszych posłów Platformy powiedział nam kilka dni temu: – Kryzys jak ja pier..., a szefa nie ma. Błąd!

Niektórzy mogą odbierać to tak, że zamiast zajmować się PiS-em, Schetyna zajmuje się partyjnymi "gierkami". I że zamiast walczyć z władzą, "walczy" z własnymi strukturami.

Ale niemal dokładnie to samo robił w ostatnim czasie Jarosław Kaczyński.

I to PiS – jak twierdzą rozmówcy w Sejmie – jest w ostatnim czasie partią zmuszoną do zajmowania się samą sobą. A to przecież od zawsze Prawo i Sprawiedliwość zarzucało Platformie.

PS. Grzegorz Schetyna w kampanii wyborczej na wakacje podobno się nie wybiera. Choć obecna sytuacja polityczna pokazuje – śmieje się jeden z polityków PO – że nawet z urlopu da się "ustrzelić" marszałka...

Michał Wróblewski