Wybory parlamentarne 2019. Grzegorz Schetyna: Moim celem jest 40-45 proc.

- Jestem w polityce, żeby wygrywać. To mecz o wszystko, najważniejszy dla naszego kraju, bo zdecyduje o przyszłości na wiele lat - powiedział Grzegorz Schetyna w czwartek wieczorem. Zapowiedział, że Koalicja Obywatelska będzie walczyła o wynik 40-45 proc. w październikowych wyborach do Sejmu. Zdradził też, że prawdopodobnie będzie startował z Warszawy.

Lider Platformy Obywatelskiej był w czwartek gościem programu "Fakty po Faktach" TVN24. Grzegorz Schetyna stwierdził, że jego decyzja o pójściu do wyborów bez SLD to efekt "wyciągnięcia wniosków" z wyborów do Europarlamentu.

- Projekt, który budujemy, to poszukiwanie relacji z obywatelami, wyborcami. Musimy uruchomić aktywność obywateli - to nasz cel. Współpraca z partiami już nie wystarczy, trzeba trafić do ludzi, którzy są poza polityką, mają do niej dystans - zaznaczył Schetyna. Dodał, że Koalicja Obywatelska ma być "szerokim centrum", w którym "wszyscy mogą się pomieścić", czyli konserwatyści, chadecy, liberałowie i ludzie lewicy. Łączyć mają ich "wspólne poglądy na demokrację".