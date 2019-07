Wybory parlamentarne 2019. Inicjatywa Polska chce wprowadzić ludzi lewicy na listy Koalicji Obywatelskiej

- Proponujemy, aby na listach Koalicji Obywatelskiej, oprócz członków i sympatyków Inicjatywy Polskiej, znaleźli się także inni ludzie lewicy - powiedział dla 300polityka.pl Dariusz Joński, który jest w zarządzie tej partii. Grzegorz Schetyna chce ogłosić listy na wybory parlamentarne już 26 lipca.

- Koalicja Obywatelska to nie koalicja partii, ale porozumienie ludzi i wartości. Dlatego już wkrótce podejmiemy decyzje o kandydatkach i kandydatach z Inicjatywy Polskiej i osób popierających nasze wartości - stwierdził Dariusz Joński. To może oznaczać, że z list Koalicji Obywatelskiej będą startować również członkowie innych lewicowych ugrupowań, takich jak np. SLD.

Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej to lewe skrzydło Koalicji Obywatelskiej. W czwartek Grzegorz Schetyna zdecydował, że "nie będzie koalicji z partiami" i Koalicja Obywatelska pójdzie do wyborów bez SLD. Dołączy do niej jedynie Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej oraz samorządowcy.