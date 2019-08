Chcą odsunąć Grzegorza Schetynę od władzy? Jest nowy kandydat na szefa PO

Po ogłoszeniu przez lidera PO list wyborczych, w partii powstaje coraz silniejsza grupa polityków, którzy chcą zmiany przywództwa. Jak ustalił "Wprost", Grzegorza Schetynę ma zastąpić Bogdan Zdrojewski. - To fake news - mówi Borys Budka.

Listy wyborcze do parlamentu, które ogłosił Grzegorz Schetyna , miały wywołać wiele kontrowersji w Platformie Obywatelskiej. Jeżeli PO przegra jesienne wybory do Sejmu, może nastąpić zmiana lidera. Kadencja Schetyny jako przewodniczącego kończy się 26 stycznia 2020 r., więc na początku przyszłego roku odbędą się wybory wewnątrz partii.

Krytykuje Schetynę od dawna

Pod koniec lipca Bogdan Zdrojewski ogłosił, że chce kandydować do Senatu z poparciem Koalicji Obywatelskiej. Podobne oświadczenie złożyła jego żona. Grzegorz Schetyna nie uwzględnił go jednak na listach wyborczych, bo Zdrojewski po majowych wyborach do Europarlamentu zapewniał, że nie będzie startował jesienią do polskiego Sejmu.