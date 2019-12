Schetyna zaatakował młodych polityków opozycji. Jest mocna odpowiedź

Nie milknie burza wokół kompromitującej wpadki części posłów opozycji, którzy nie pojawili się na głosowaniu ws. tzw. ustawy represyjnej. Zdaniem szefa PO Grzegorza Schetyny, to w dużej części wina młodych szefów klubów parlamentarnych. Słowa te spotkały się z ostrą ripostą jednego z polityków.

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski w rozmowie z Wirtualną Polską uważa słowa Schetyny za całkowicie niepotrzebne. – Grzegorz Schetyna w sposób brutalny i bezpardonowy wykorzystuje sytuację, która miała miejsce na sali posiedzeń do wewnętrznej rozgrywki z kandydatem na szefa Platformy Borysem Budką, po to żeby próbować ośmieszyć swojego kontrkandydata - mówi WP szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

- To jest straszne i śmieszne. Straszne, bowiem nie obchodzi go jak poprawić i wyeliminować takie sytuacje w przeszłości, a Borys Budka i ja szybko przecież zareagowaliśmy, bo będą kary finansowe dla posłów. A z drugiej strony śmieszne, bo pokazuje jak Grzegorz Schetyna jest płytki w swoim myśleniu o polityce. Ma ona dla niego wymiar personalny a nie wymiar walki o Polskę. Szczęściem dla Platformy będzie zmiana w fotelu przewodniczącego na Borysa Budkę. Bo Grzegorz Schetyna nie dość, że nas oskarża, to sam odpowiada za to, że PiS nadal rządzi – mówi Wirtualnej Polsce poseł Krzysztof Gawkowski.