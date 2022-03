Schetyna chwali Błaszczaka. Mocne słowa o Orbanie

Szef MON Mariusz Błaszczak nie weźmie udziału w spotkaniu szefów resortów obrony państw Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie. Decyzję komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Grzegorz Schetyna z Platformy Obywatelskiej. - To, co robi dziś Orban, jest absolutnie nie do zaakceptowania. On musi to wiedzieć i musi to poczuć właśnie ze strony swoich sojuszników i przyjaciół, czyli ze strony PiS. To jest dobra decyzja - oznajmił. Schetyna podkreślił, że polityka europejska nie może zaakceptować działań węgierskich polityków. - Oni wspierają politykę Putina, oni są dzisiaj w tej swojej polityce antyukraińscy. Zabraniali transportu broni dla Ukrainy przez terytorium Węgier. To są rzeczy niedopuszczalne - argumentował polityk PO. - Orban bardzo jasno usytuował swoją pozycję między Le Pen i Salvinim, między sojusznikami Kremla i Putina. Trzeba bardzo twardo o tym powiedzieć. Żadnej współpracy, żadnego wsparcia dla takiej polityki. Węgry realizują dziś politykę antyeuropejską - podsumował. Schetyna odniósł się też m.in. do wypowiedzi byłego szefa MSZ Jacka Czaputowicza, który porównał postawę Węgier do Niemiec. - Nie zgadzam się z tym porównaniem, to bardzo powierzchowne. Dziwię się, że minister Czaputowicz go używa - powiedział polityk PO.