Sawicki zatrzasnął przed nimi drzwi. "To było odczłowieczające"

Paulina i Patrycja Adamskie wraz z czworgiem dzieci tworzą tęczową rodzinę. Ania i Nadzieja to biologiczne córki Patrycji z poprzedniego małżeństwa, do których Paulina nie ma formalne żadnych praw. Vincent to ich wspólne dziecko, którego biologiczną mamą jest Paulina, więc formalnie to Patrycja nie ma do niego żadnych praw. Dominika to z kolei przyrodnia siostra Patrycji, dla której - po sądowej batalii - stała się rodziną zastępczą. Ojciec dziewczynki zmarł, a biologiczna matka nie była w stanie się nią zajmować.