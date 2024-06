Bez ceremonii, nazwiska, przysposobienia, ale w urzędzie. Związki partnerskie w wersji minimum

Ustawa w Sejmie po wakacjach

Z informacji Wirtualnej Polski wynika, że rządowy projekt o związkach partnerskich najszybciej trafi do Sejmu po wakacjach, we wrześniu. Przyspieszonego głosowania nie będzie. Za taką opcją opowiadała się szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska, która w programie "Tłit" proponowała, by ustawa trafiła do Sejmu już w lipcu.