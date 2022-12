Sasin i TVP uderzają w Trzaskowskiego. "Wykorzystają wszystko dla propagandy"

Jacek Sasin uderza w Rafała Trzaskowskiego za gołoledź w Warszawie. Wicepremier zarzucił prezydentowi stolicy, że skupia się bardziej na polityce niż odśnieżaniu miasta. Michał Wróblewski pytał o komentarz posłankę Izabelę Leszczynę z Platformy Obywatelskiej. - W czasach kiedy rządzi PiS, wszystko są w stanie wykorzystać dla propagandy by przykryć nieudolność swoich rządów oraz to, że właściwie nie mamy rządu. Przy tym rządzie wszystko może stać się tematem politycznym - mówiła Izabela Leszczyna w programie "Tłit". Michał Wróblewski wspomniał o sugestii, która padła na antenie TVP Info, że Rafał Trzaskowski jest odpowiedzialny za śmierć 38-latka, który poślizgnął się w Warszawie. Nieco wcześniej Trzaskowski na konferencji prasowej wzywał do likwidacji TVP Info. - Rada dla pana redaktora, choć wiem, że robi pan to z powodów zawodowych tak jak ja to muszę robić, ale dla zdrowia psychicznego człowieka włączanie TVP Info jest niebezpieczne. Gdy Rafał Trzaskowski walczył o prezydenturę, to wszystkie światowe organizacje, które obserwują media, stwierdziły, że wybory nie były równe, a Rafał Trzaskowski był atakowany 24 godziny na dobę. Dlaczego dziś to robią? Nie ma wyborów, ale rządowi wszystko leci z rąk. PiS się sypie - dodała posłanka PO.