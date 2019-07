Sąsiedzi nagrali atak Karoliny. I puścili w sieć. Teraz powinni płonąć ze wstydu

Warkot wiertarki, cięcie piłą elektryczną czy praca szlifierki to dla Karoliny dramat. Hałasy mogą u niej wywołać atak, w czasie którego krzyczy i tupie. Sąsiedzi z warszawskiej Białołęki nagrali ją, gdy choroba dała o sobie znać. Opublikowali filmik w internecie, szydząc z niej publicznie. Kobieta miała tak duże wyrzuty sumienia, że poszła na policję, by ukarali ją mandatem.

Od lat cierpi na zaburzenia osobowości . Do tego doszła nadwrażliwość na hałas, zwłaszcza ten towarzyszący remontom. – Naprzeciwko mojego bloku trwa budowa. Zazwyczaj dobrze sobie radziłam z hałasem, ale tego dnia coś pękło. Włączałam muzykę, żeby to zagłuszyć, ale nie pomogło. Zaczęłam krzyczeć, tupać – wspomina Karolina.

Zeszła też do ochroniarza, który pracuje na budowie, by zapytać, ile potrwa remont. – Chciałam wyjść z domu, by nie słyszeć hałasów. Niestety, nie chciał powiedzieć, o której godzinie skończą. Z bezsilności wysypałam tam śmieci. Gdy doszłam do siebie, poczułam się tak źle, że zgłosiłam policji, by mnie ukarali. Odmówili jednak z uwagi na moją chorobę – mówi Karolina.