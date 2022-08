Sankcje Zachodu działają? "Rosja słabnie"

Czy zaangażowanie USA w sprawy na linii Chiny-Tajwan wpłynie na amerykańską pomoc dla Ukrainy? – Mam wrażenie, że administracja amerykańska jest absolutnie zdeterminowana wspierać, by Ukrainę, dostarczać broń. Coraz to nowe fundusze są uruchamiane tutaj, kongres USA – niezależnie od bardzo silnych podziałów politycznych w tej chwili – jest jednomyślny też, jeśli chodzi o Chiny – wskazuje w programie "Newsroom" WP były ambasador RP w USA, Ryszard Schnepf. – Stany jednak będą kontynuowały swoją politykę i cel jest jeden, jak sądzę. To nie jest zniszczenie Federacji Rosyjskiej w ogóle, ale pozbawienie jej możliwości agresywnych zachowań wobec swoich sąsiadów, a więc upuszczenie trochę tej krwi, doprowadzenie do stanu, w którym Rosja będzie mogła stać się być może za te kilka lat partnerem nawet do poważniejszej rozmowy - ale już prawdopodobnie bez Władimira Putina. Taki moment się zbliża powoli – mówi. – W obliczu rozgrywki z Chinami taki scenariusz jest możliwy, choć niezwykle trudny – dodaje. Jednocześnie podkreśla, że jakakolwiek zmiana w tym zakresie nie oznacza od razu, że na czele FR staną ludzie, którą są bardziej skłonni do dialogu niż obecnie rządzący Rosją. – Ale taka szansa istnieje – zaznacza. Jak dodaje, USA i Zachód Europy będą przekonywać teraz społeczeństwo rosyjskie oraz rosyjskie środowiska polityczne, wojskowe o tym, że zmiana władzy będzie korzystna również dla samej Rosji, przywróci dawny obieg handlowy itp. – Powoli te sankcje Zachodu wobec Rosji działają, one odbywają się również naszym kosztem (…). Ale z drugiej strony to rzeczywiście pozbawia sił armię rosyjską, to są braki technologiczne, to są braki dostaw podstawowych zupełnie surowców, które są niezbędne dla kontynuowania działań wojennych w Ukrainie – kontynuuje gość WP. – Rosja słabnie, podtrzymuje oczywiście swoje działania, ale nie ma już tam dynamiki, nie ma już tam zapału. To jest jakby podtrzymywanie stanu rzeczy – wskazuje. – Więc ten finał – choć poczekamy jeszcze na ten moment – prawdopodobnie będzie taki, że jakieś dyplomatyczne rozwiązanie będzie zaproponowane i Rosja odpuści Ukrainę i przyzna, że Ukraina ma prawdo do decydowania o sobie, o własnym losie. Tak jak Tajwan ma prawo do decydowania o własnym losie – podkreśla Ryszard Schnepf.

