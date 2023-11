Sankcje na Rosję nie działają? "Muszą być zaostrzane, muszą pojawiać się kolejne pakiety"

"Pozycja Rosji jest cały czas bardzo słaba"

Jak podkreśla, że można podejrzewać, że ewentualne dalsze ruchy Rosjan, takie jak otwieranie kolejnych frontów (by odwrócić uwagę od Ukrainy, żeby rozbić siły Zachodu, by zaangażować go w innych wojnach), to może być coś, co uderza w amerykańskie i chińskie interesy. - Obu tym państwom zależałoby na stabilizacji w najbliższym okresie - ocenia Wiech.