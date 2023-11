USA uderzą we wrażliwy punkt Kremla. Szukają rozwiązań

Jak podaje "The Moscow Times", Waszyngton wysłał do operatorów portów listę działań, które mogą zwiększyć koszty ponoszone przez rosyjskie statki. USA zalecają m.in. nałożenie na statki obowiązku wykazania, że ich ubezpieczenie jest bezpieczne finansowo. To jednak tylko zalecenia i nie wiadomo, czy porty się do nich zastosują.