Ławrow atakuje NATO. Przedstawił "logiczny" argument

NATO to relikt przeszłości. Sojusz powinien przestać istnieć w momencie, gdy zniknęły pierwotne przyczyny jego utworzenia - mówił w poniedziałek szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow do uczestników Międzynarodowej Wystawy-Forum "Rosja". Przedstawił też kuriozalne argumenty, dlaczego miałoby to nastąpić.