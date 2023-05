"Samotne wilki" stoją za zamachem na Kreml? "Przeprowadzają vendettę"

Władimir Putin powinien obawiać się o swoje życie na Paradzie Zwycięstwa 9 maja? - Wielu ekspertów i znawców Rosji podkreśla to, że Putin i Rosja lubi daty i celebrować pewne wydarzenia. Jest to dla nich bardzo ważne - powiedział weteran jednostki wojskowej GROM Paweł "Naval" Mateńczuk. Zdaniem wojskowego przeciwnicy Rosji i Putina będą chcieli zaprezentować 9 maja, jak bardzo ten kraj jest słaby. Paweł Mateńczuk skomentował również najnowsze wydarzenia z Rosji. Mowa o wybuchu drona na Kremlu. "Naval" był dopytywany o to, czy na liście możliwych osób i podmiotów odpowiedzialnych za ten atak, może znajdować się oficjalna akcja służb ukraińskich. - Zawsze podczas wojny pojawiają się samotne wilki. Skłaniałbym się właśnie w tę stronę: kogoś, kto ma dużo pieniędzy i jest w stanie wynajmować ich (samotne wilki - przyp. red.) i przeprowadzać vendettę - dodał rozmówca Mateusza Ratajczaka. Gość WP potwierdził też, że "Ukraina walczy, bo wspiera ją Zachód i NATO". - Największym sojusznikiem Ukrainy dziś są Stany Zjednoczone. Jestem w 100 proc. przekonany, że Ukraińcy nie zrobią niczego, na co się nie zgodzą Amerykanie, bo jeżeli zrobią coś poza ich wolą, to zakręca im kurek z pomocą. (...) A więc Ukraińcy muszą walczyć, tak jak pozwala im Ameryka. Jeżeli to (zamach na Kreml - przyp. red.) byłoby przeprowadzane przez ukraińskie służby, to musieli o tym wiedzieć Amerykanie - skwitował.