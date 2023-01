"Samospełniająca się przepowiednia". Eksperci komentują sondaż

W sondażu dla Wirtualnej Polski Polacy ocenili, że PiS straci w tym roku władzę. Czy w utrzymanie władzy wierzą jedynie wyborcy PiS? - To wcale nie oznacza, że te 34 proc. to wyborcy PiS. Myślę, że w tej grupie są również zwolennicy opozycji. Sondaże często powodują, że jest to samospełniająca się przepowiednia. Myślę, że nerwowe ruchy świadczą, że nie tylko wśród wyborców, ale również wśród polityków jest obecne przeświadczenie, że porażka jest blisko - oceniła w programie "Tłit" prof. Anna Pacześniak z Uniwersytetu Wrocławskiego. - W zmianach w kodeksie wyborczym widzę wielkie zamieszanie, brak zaufania do samorządów, natomiast działań, które podniosłyby frekwencję, nie widzę. Zgodzę się z tym, że to samospełniająca się przepowiednia. Wybory wygrywa się wtedy, jeśli zwolennicy są przekonani, że się je wygra. Gdy spodziewają się porażki, nie zarażą nikogo entuzjazmem - komentował prof. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego.