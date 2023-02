Samorządowcy wystartują do parlamentu? Komentarz z Koalicji Obywatelskiej

Według sondażu opublikowanego przez "Rzeczpospolitą" stowarzyszenie "Ruch Samorządowy Tak Dla Polski" może liczyć na wysokie poparcie w wyborach. Samorządowcy zajęli w sondażu trzecie miejsce. - Ja się uśmiecham, bo "Tak Dla Polski" to samorządowcy, którzy są już członkami innych partii politycznych: Platformy Obywatelskiej czy Nowoczesnej. To budowanie sporu, który nie istnieje. Wiadomo, że to stowarzyszenie współpracuje z Koalicją Obywatelską, z Rafałem Trzaskowskim, który jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski współpracuje dobrze z Donaldem Tuskiem. Nie znam źródeł tego sondażu, nie wiem kto go zlecił, ale wydaje mi się to o tyle dziwne, że większość członków tego stowarzyszenia to członkowie partii tworzących Koalicję Obywatelską - komentowała w programie "Tłit" posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer.