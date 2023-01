Sakiewicz o planie Rosji. Wymienia i atakuje Tuska

- Od zeszłego roku ostrzegałem, że powrót Donalda Tuska i próba przewrócenia rządu w Polsce, operacja "śluza", czyli próba przerywania polskiej granicy i próba wywołania zamieszania oraz przygotowania ataku na Ukrainę, miały dużą zbieżność czasową. Zbyt dużą zbieżność potrzeb rosyjskich, żeby był to zupełny przypadek. Ewidentnie Rosjanie uruchomili jakieś mechanizmy, które miały zdestabilizować sytuację w Polsce. Doprowadzić do destabilizacji życia, ale także (wzniecić - przyp. red.) gniew Polaków wobec uchodźców. Chodziło o to, żeby była fatalna reakcja na tych, którzy będą uciekać z Ukrainy. Bo jakby pojawiły się tutaj tłumy ludzi z Białorusi, ale takich którzy sprawialiby problemy, podkładali bomby, bo przecież to byli ludzie powiązani z ISIS, to wtedy ta reakcja na uchodźców z Ukrainy mogłaby być zła. I moglibyśmy ich nie wpuścić, tak zakładano wtedy. To było skorelowane wszystko - mówił Sakiewicz.