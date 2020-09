Sąd zdecydował. Polska nie wyda Holandii rodziców autystycznego chłopca

Sędzia Łubowski mówił, że gdyby rodziców chłopca wydano Holandii nie tylko trafiliby do aresztu tymczasowego, ale przede wszystkim zostaliby pozbawieni władz rodzicielskich z uwagi "na niezwykle autorytarne i represyjne podejście tamtejszych władz opiekuńczych do rodziców dzieci".

Sąd: nie weźmiemy na swoje sumienie życia tego dziecka

- Otóż dziecko, konkretnie to dziecko w przypadku odebrania rodzicom pełni władz rodzicielskich, co jest wysoce prawdopodobnie, jego powrotu do Holandii, co jest pewne, znaczącego pogorszenia stanu zdrowia i pogłębienia się dolegliwości psychicznych, co także jest w izolacji od rodziców wysoce prawdopodobnie, po ukończeniu 12. roku życia może być zgodnie z prawem holenderskim pozbawione życia przez lekarzy, bez zgody, a nawet bez wiedzy swoich rodziców - mówił sędzia Łubowski.