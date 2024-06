Sąd zadecydował ws.skatowanego Rafałka. Rodzice trafią do aresztu

"Do zdarzenia doszło bez udziału postronnych osób, zatem kluczowe jest ustalenie szczegółów w sprawie, tym bardziej że wyjaśnienia podejrzanych są sprzeczne. Niezwykle ważna będzie w sprawie opinia biegłych sądowych służąca ustaleniu, czy do ciężkich obrażeń doszło w wyniku jednego czynu, incydentu, czy też trwało to dłuższy czas" - czytamy dalej w komunikacie.