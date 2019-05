Sąd nad Judaszem w Pruchniku. Jest decyzja prokuratury

Layer 1

Ustalono, że intencją osób, które brały udział w tym zdarzeniu, było kontynuowanie zwyczaju znanego w Pruchniku od ponad 100 lat i potępienie konkretnego zachowania osoby historycznej: Judasza, a nie nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym całego narodu żydowskiego. Przekaz płynący z nagrania, rejestrującego przebieg zdarzenia, w żaden sposób nie podkreśla wyższości i uprzywilejowania jednego narodu nad innym czy innego nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym, co należy do znamion tego przestępstwa. W zdarzeniu było napiętnowane jedynie opisane w Biblii zachowanie Judasza, który za "30 srebrników" zdradził swojego Mistrza. Inscenizacja z 19 kwietnia dotyczyła jedynie określonego zwyczaju ludowego o podłożu religijnym, a nie narodowościowym