"Sąd nad Judaszem" nie tylko w Pruchniku. Tu wyglądał zupełnie inaczej

Przypomina Judasza. Jest ubrana w białą szatę, a na szyi ma zawieszony łańcuch z trzydziestoma srebrnikami. Tak wygląda kukła, która w Wielki Piątek jest palona w Babienicy w województwie śląskim. To tradycja kultywowana w tej wsi od blisko czterdziestu lat. - Jesteśmy oburzeni, że wrzuca się nas do jednego worka z mieszkańcami Pruchnika - mówi WP sołtys Babienicy.

Babienica to wieś położona w województwie śląskim. Liczy niespełna tysiąc mieszkańców. To tu, od blisko czterdziestu lat, w Wielki Piątek palona jest kukła Judasza.

Po "sądzie" kukłę zaniesiono nad rzekę. Odcięto głowę, a tułów podpalono i wrzucono do wody. Jeden z mężczyzn, prawdopodobnie organizator wydarzenia, głowę kukły spakował do czarnej torby.

- Przy siedzibie OSP zbierają się dzieci i młodzież razem z rodzicami. Ta kukła jest tam wystawiana, to pierwszy punkt. Stamtąd przez miasto idzie korowód, w którym druhowie z OSP prowadzą tę kukłę. Celem jest staw. Tam ustawiona jest szubienica, pod nią pali się ognisko. Kukła jest wieszana i ona się tam cała spala. Nie wrzucamy jej do wody, żeby było bezpiecznie, choć i tak wszystko zabezpieczane jest przez strażaków - wyznaje sołtys.

Oleksik przyznaje, że jest oburzony tym, co działo się w Pruchniku. - Bardzo mi się to nie podobało, to nie powinno tak wyglądać. I teraz przy tej okazji nas szkalują, a to jest zwyczaj nasz ludowy od lat i przecież my nic złego nie robimy. Przyrównują nas do tego wydarzenia, jest nam bardzo przykro - zdradza.