Saakaszwili: Putin chciał mnie powiesić

W listopadzie 2021 roku Saakaszwili został przeniesiony do szpitala więziennego po strajku głodowym i doniesieniach o pogorszeniu stanu zdrowia, co rodzi obawy o jego życie. Doktor David E. Smith i jego współpracownicy stwierdzili w raporcie toksykologicznym z 28 listopada 2022 roku, że badanie próbek włosów i paznokci pobranych od Saakaszwilego wykazało obecność metali ciężkich i innych substancji, a wiele stwierdzonych u niego objawów patologicznych pasuje do zatrucia metalami ciężkimi, do którego doszło w czasie uwięzienia i które przyczyniło się do szybkiego pogorszenia stanu jego zdrowia.