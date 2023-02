Dla Rosji agent USA, dla Zachodu ktoś, komu średnio można ufać. Wzloty i upadki Saakaszwilego

Bidzina Iwaniszwili, premier w latach 2012-13, do dziś kluczowa osoba w partii, w latach 90. prowadził interesy w Rosji. Dzięki nim zgromadził majątek wart miliardy dolarów, co uczyniło go najbogatszym obywatelem kraju. Po napaści Putina na Ukrainę Gruzja nie przyłączyła się do wymierzonych w Rosję sankcji gospodarczych, zarabia, eksportując do Rosji produkty, jakich Rosjanie nie mogą kupić od swoich zachodnich partnerów.