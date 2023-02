Metropolita Sawa niczym przyjaciel Putina. Szkoda prawosławia [OPINIA]

Ta ostatnia przestrzeń zwolennikom "ruskiego miru" dostarcza ideowego paliwa do walki z Ukrainą. Do tej propagandy przyłączył się właśnie metropolita Sawa (Hrycuniak). To zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, który nie pierwszy raz sekunduje moskiewskiemu patriarsze Cyrylowi, hierarsze, od którego jest czysto teoretycznie niezależny.