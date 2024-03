Są wyniki zatrutej galarety. Wiadomo, dlaczego zmarł mężczyzna

Sprzedawcy, u których zabezpieczono wędliny, zostali oskarżeni o "narażenie człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia". To poważne zarzuty, które w polskim prawie są zagrożone karą do trzech lat pozbawienia wolności. Oboje sprzedawcy przyznali się do winy w prokuraturze, jednak odmówili składania zeznań. Po zakończeniu formalności zostali zwolnieni do domu.