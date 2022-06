Są nowe wieści na temat obrońców Azowstalu. Daniłow mówił niepewnie o ich przyszłości

- Nie tylko nasz kraj był zaangażowany w ten proces, ale także różne instytucje międzynarodowe. Najważniejsze jest, by nie zakłócić wypełniania warunków tej umów. Nie mam w tej sprawie za wiele więcej do powiedzenia. Czekamy aż nasi chłopcy i dziewczęta, którzy przeszli przez Mariupol, wrócą do domu cali i zdrowi. Podkreślam raz jeszcze: najważniejsze jest teraz, by nie wykonywać niepotrzebnych ruchów, żeby agresor nie oskarżył nas o pewne rzeczy - podkreślał tajemniczo Daniłow.