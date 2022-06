Ukraiński minister zdradza: "Wywiad kontaktuje się z pojmanymi bojownikami Azowstalu"

Kijów robi wszystko, co w jego mocy, aby zapewnić uwolnienie wziętych do rosyjskiej niewoli obrońców Mariupola. Ich los nadal jest niepewny, ale nie doszło do najgorszego. - Nasz wywiad na bieżąco ustala, jakie są warunki ich przetrzymywania, żywienie i jaka jest szansa ich uwolnienia - powiedział w ukraińskiej telewizji minister spraw wewnętrznych Denys Monastyrski.