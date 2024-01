Był 24-letnim pilotem. Od generała usłyszał: "Los Guadalcanalu spoczywa w waszych rękach"

Pilot bombowca John McEniry i jego towarzysze przebywający na Guadalcanalu też żyją w wypaczonym, dziwacznym świecie, w którym wszystko, co się widzi i słyszy, może być nieprawdą, bo mogło zostać poddane cenzurze albo okazać się zwyczajną plotką - a zatem nic nie wydaje się w pełni rzeczywiste. Nie zawsze mówi się im nawet to, co powinni usłyszeć. Potrzeba poznania choćby okrojonego lub odpowiednio ufryzowanego obrazu tego, co się stało, co się aktualnie dzieje lub co ma się wydarzyć, jest centrum owego poczucia niepewności, zarazem jednak pogłębia ona wrażenie, że zostało się schwytanym w jakąś pułapkę, stanowi się trybik w czymś wielkim i bezkształtnym, a nasze życie zostaje wystawione na ryzyko z niepojętych bądź całkiem przypadkowych powodów. Pozostaje tylko nadzieja.