Napierają wzdłuż drogi. Rosjanie coraz bliżej Kupiańska

W rejonie Kupiańska aktywne są - według ISW - oddziały 1. Armii Pancernej i 6. Armii Ogólnowojskowej. Są one w stanie podejmować ataki frontalne, ale nie wydają się zdolne do prowadzenia zmechanizowanego manewru na większą skalę, ze względu na to, że rozmieszczone zostały w tym rejonie już ponad rok temu - informuje think tank.