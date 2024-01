Wyciągnęła swojego męża z Auschwitz. "Słała pismo za pismem, nawet do Hitlera"

Danuta nie wie, co tam przeżył. Zresztą nie chce, by jej o tym opowiadał, bo wytrąca go to z równowagi. Wystarczy jej to, co do tej pory usłyszała o trudnych do wyobrażenia apelach na chłodzie, szeregach więźniów w pasiakach i drewnianych butach, morderczej pracy w zimnie i błocie, o psach i esesmanach bijących więźniów i więźniach bijących innych więźniów, o głodzie i egzekucjach z byle powodu i o nowych sposobach masowego uśmiercania ludzi (przy pomocy trującego gazu - ale to chyba tylko plotki?), o surowych regułach i zwojach drutu kolczastego, o wartowniach, śmiertelnej ciszy i mrocznej atmosferze śmierci - groźbie śmierci, śmierci będącej spektaklem, fenomenem, stanem i codziennością.